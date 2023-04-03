Шок дня: судья ударил футболиста ногой в пах - ему грозит пожизненный бан

Во время поединка 13-го тура чемпионата Мексики между «Америкой» и «Леоном» произошел скандальный эпизод. В середине второго тайма главный арбитр встречи Фернандо Эрнандес Гомес ударил игрока одной из команд коленом в пах.

От действий рефери пострадал Лукас Ромеро. Пока неизвестно, чем футболист спровоцировал судью на агрессивные действия.

Федерация футбола Мексики занялась расследованием этого эпизода. Арбитр будет наказан, ему грозит как длительная дисквалификация, так и пожизненное отстранение от футбола.

Добавим, что матч завершился результативной ничьей со счетом 2:2.