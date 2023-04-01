В «Кармиотиссе» объяснили уход Кержакова

Александр Кержаков больше не является главным тренером «Кармиотиссы». 40-летний специалист покинул кипрский клуб после всего лишь семи матчей у руля команды. Комментарий по поводу ухода Кержакова дал Антонис Антониу, который является техническим директором клуба «Кармиотисса».

«К сожалению, отсутствие результатов не позволило Кержакову оставаться в клубе. Он почувствовал, что команде нужны перемены, и объявил, что уходит. Такова жизнь в футболе!» - сказал Антониу, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

При Кержакове у руля «Кармиотисса» выиграла два матча при одной ничьей и четырёх поражениях.