Путь Александра Кержакова на должности главного тренера «Кармиотиссы» получится недолгим. После седьмого матча клуб объявил об отставке 40-летнего специалиста. «Кармиотисса» поблагодарила Кержакова за работу, которую он успел проделать.

В семи матчах под руководством Александра Кержакова «Кармиотисса» одержала две победы при одной ничьей и четырёх поражениях.

Недавно в чемпионате Кипра завершилась регулярная часть. «Кармиотисса» оказалась во второй группе команд (в первой оказались топ-6 лучших) и сейчас занимает там четвёртое место.

Напомним, что Александр Кержаков по завершению прошлого сезона покинул должность главного тренера «Пари НН».