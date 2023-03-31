Миятович: «Половина команды не хотела ехать на Евро-1992»

Черногорский серб Предраг Миятович, один из наиболее ярких представителей прекрасной плеяды югославских игроков, блиставших в 90-е годы прошлого столетия, рассказал о том, как его команда пропустила Евро-1992 вследствие введенных против Югославии санкций.

- Мы, игроки, не считали, что все так серьезно, как оказалось. Но накануне чемпионата Европы начала распадаться и сборная. Мы, сербы и черногорцы, хотели на чемпионат, хорваты категорически не хотели туда в составе сборной Югославии, боснийцы и македонцы не имели одного мнения, кто-то за, кто-то против, - цитирует воспоминания игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сборная Югославии уверенно заняла первое место в отборочной группе, но ее дисквалифицировали буквально за пару недель до начала чемпионата Европы, отправив туда занявших второе место в ее группе датчан. А те взяли и выиграли чемпионат.