Радикалы из фанатской группировки «Сараево» объявили о бойкоте матчей клуба

Каждый известный клуб из стран бывшей Югославии имеет свой клуб радикальных болельщиков, для которых зачастую важен даже не сам футбол, а генерируемая им политика и возможность пробить кому-нибудь челюсть, а то и голову. Фанатская группировка боснийского «Сараево» называется «Хорда Зла», она образовалась вскоре после того, как в 1985 году клуб второй и последний раз в своей истории стал чемпионом бывшей СФРЮ.

Сейчас эти ребята объявили о намерении бойкотировать матчи своего клуба - как домашние, так и выездные. Причина - недовольство руководством клуба в лице президента Исмира Мирвича, гендиректора Алии Алимановича, а также главного тренера Мирзы Варешановича. Сколько продлится этот бойкот, не сообщается.