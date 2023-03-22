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​Тренер Ариса: «Кокорин точно заслуживает быть в сборной России»

22 Марта 2023 • 20:05 Комментировать

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об Александре Кокорине. По мнению специалиста, 32-летний форвард заслуживает места в национальной сборной России.

«Честно, не знаю, нужно ли ему возвращаться в сборную и хочет ли он сам что-то ещё доказывать. Ему уже не 18 лет. Но он точно заслуживает быть в сборной», - высказался Шпилевский, чьи слова приводит Metaratings.

Александр Кокорин забил уже 11 голов в текущем чемпионате Кипра. За «Арис» россиянин выступает в аренде – права на футболиста принадлежат итальянской «Фиорентине». Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан до средины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Алексей Шпилевский
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