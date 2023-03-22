​Тренер Ариса: «Кокорин точно заслуживает быть в сборной России»

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об Александре Кокорине. По мнению специалиста, 32-летний форвард заслуживает места в национальной сборной России.

«Честно, не знаю, нужно ли ему возвращаться в сборную и хочет ли он сам что-то ещё доказывать. Ему уже не 18 лет. Но он точно заслуживает быть в сборной», - высказался Шпилевский, чьи слова приводит Metaratings.

Александр Кокорин забил уже 11 голов в текущем чемпионате Кипра. За «Арис» россиянин выступает в аренде – права на футболиста принадлежат итальянской «Фиорентине». Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан до средины 2024 года.