Александр Кокорин продолжает пополнять свой бомбардирский зачёт в чемпионате Кипра. В понедельник нападающий «Ариса», которому накануне исполнилось 32 года, расписался в воротах АЕКа из Ларнаки. Александр Кокорин завершил стремительную атаку своей команды точным ударом в дальний угол с правого края чужой штрафной площадки.

Теперь на счету Александра Кокорина 11 голов в кипрском чемпионате. Россиянин перебрался в «Арис» на правах аренды в конце лета прошлого года. Права на нападающего принадлежат итальянской «Фиорентине». Контракт Кокорина с «фиалками» рассчитан до средины 2024 года.