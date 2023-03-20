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​Кокорин продолжает забивать на Кипре – видео 11-го гола россиянина видео

20 Марта 2023 • 18:31 Комментировать

Александр Кокорин продолжает пополнять свой бомбардирский зачёт в чемпионате Кипра. В понедельник нападающий «Ариса», которому накануне исполнилось 32 года, расписался в воротах АЕКа из Ларнаки. Александр Кокорин завершил стремительную атаку своей команды точным ударом в дальний угол с правого края чужой штрафной площадки.

 

Теперь на счету Александра Кокорина 11 голов в кипрском чемпионате. Россиянин перебрался в «Арис» на правах аренды в конце лета прошлого года. Права на нападающего принадлежат итальянской «Фиорентине». Контракт Кокорина с «фиалками» рассчитан до средины 2024 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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