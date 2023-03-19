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​«Арис» поздравил Кокорина с днём рождения

19 Марта 2023 • 17:12 Комментировать

В воскресенье, 19 марта, день рождения отмечает Александр Кокорин. Известному российскому нападающему исполнилось 32 года. Своего футболиста поздравил кипрский «Арис».

«Саша, поздравляем и желаем тебе всего самого наилучшего! Невероятных голов, красивых передач и больших матчей за «Арис», а также здоровья тебе и твоим близким», - говорится в сообщении «Ариса».

Александр Кокорин играет за «Арис» в аренде. Права на форварда принадлежат итальянской «Фиорентине». В чемпионате Кипра Кокорин забил уже 10 голов.

Добавим, что действующий контракт Александра Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до средины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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