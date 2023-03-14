Георге Хаджи: «Верю в румынский футбол»

После окончания своей игровой карьеры Георге Хаджи занялся несколькими проектами, самым важным из которых стала его собственная футбольная академия. При поддержке румынского правительства в городе Констанца, родном для Хаджи, сейчас строится новый стадион на целых двадцать тысяч зрителей.

- Я вернулся в свой родной город. У меня были отличные преподаватели, научившие меня всему в футболе, и я хочу стать для молодых игроков тем же отличным преподавателем. Я работаю на то, чтобы создать чемпионов, я верю в румынские таланты, в румынских чемпионов. Нужно ставит амбициозные задачи, иначе мало что получится, - цитирует слова Хаджи BBC Sport.