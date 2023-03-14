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Хорватский игрок порвал блокнот арбитра после удаления - и схлопотал 9-матчевую дисквалификацию видео

14 Марта 2023 • 07:40 Комментировать

Матч между «Истрой 1961» и «Риекой» в чемпионате Хорватии подходил к своему завершению, когда арбитр решил удалить с поля Анте Эрцега - нападающего «Истры». Однако решение арбитра очень не понравилось игроку - увидев перед собой красную карточку, он вспылил, выхватил записную книжечку арбитра, бросил ее оземь, пару раз пнул ногой аки мяч, после чего подобрал и порвал ее на клочья.

За это строптивого игрока дисквалифицировали на девять матчей, а также оштрафовали на шесть тысяч евро - достаточно чувствительная сумма для хорватского чемпионата. Ну а «Риека» в итоге выиграла со счетом 1:0. 

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Евро-Футбол.Ру,
Истра Истра-1961 Риека чемпионат Хорватии
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