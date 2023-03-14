Матч между «Истрой 1961» и «Риекой» в чемпионате Хорватии подходил к своему завершению, когда арбитр решил удалить с поля Анте Эрцега - нападающего «Истры». Однако решение арбитра очень не понравилось игроку - увидев перед собой красную карточку, он вспылил, выхватил записную книжечку арбитра, бросил ее оземь, пару раз пнул ногой аки мяч, после чего подобрал и порвал ее на клочья.

За это строптивого игрока дисквалифицировали на девять матчей, а также оштрафовали на шесть тысяч евро - достаточно чувствительная сумма для хорватского чемпионата. Ну а «Риека» в итоге выиграла со счетом 1:0.