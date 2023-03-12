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​Кокорин забил 10-й гол в чемпионате Кипра видео

12 Марта 2023 • 18:47 Комментировать

В воскресенье «Арис» проводит матч чемпионата Кипра против «Пафоса». Счёт в этой игре открыл российский нападающий Александр Кокорин. 31-летний футболист реализовал одиннадцатиметровый удар.

 

В текущем чемпионате Кипра Александр Кокорин забил уже 10 голов. Кроме того, россиянин отметился четырьмя голевыми передачами на партнёров.

Отметим, что за «Арис» Александр Кокорин выступает на правах аренды. По завершению сезона россиянин должен вернуться в «Фиорентину», где ранее ему заиграть не удалось. Контракт Кокорина с итальянским клубом рассчитан до средины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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