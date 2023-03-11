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«Без публики и без голов» - сараевское дерби состоялось в... Зенице

11 Марта 2023 • 03:30 Комментировать

После того, как в начале марта дерби «Црвены Звезды» и «Партизана» прошло в Белграде, аналогичное событие запланировал и футбольный календарь другой бывшей югославской республики - Боснии и Герцеговины.

Там сразились между собой два главных клуба Сараево, оба в прошлом по разу побеждавшим в чемпионате Югославии - «Железничар» и «Сараево». Правда, так как главная арена Сараево «Асим Ферхатович Хасе» находится в процессе ремонта, матч прошел в третьем по значимости городе мусульмано-хорватской федерации БиГ  -Зенице. Без публики. И без голов.

- Конечно, дерби хочется видеть другим - со зрителями, и с голами, конечно. Но такова ситуация, никто не хотел проигрывать. Если посмотреть объективно, то и «Црвена Звезда» с «Партизаном» также сыграли далеко не зрелищно. Давление очень велико. Сыграли мы хорошо, а забьем в следующий раз, - считает наставник «Железничара» Эдис Мулалич. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сараево Железничар чемпионат Боснии и Герцеговины
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