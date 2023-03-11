Шимич стал спортивным директором загребского «Динамо»

Новое назначение бывшего игрока хорватской сборной Дарио Шимича - он стал спортивным директором загребского «Динамо», своего родного клуба. Этому предшествовала достаточно долгая бюрократическая борьба между сторонниками бывшего руководителя клуба, осужденного Здравко Мамича, и нынешним управлением в лице «консорциума» из семи персон во главе с Мирко Баришичем.

Шимичу, в прошлом поигравшему как в «Интере», так и в «Милане», удалось привлечь на свою сторону также и болельщиков из радикальной группировки Bad Blue Boys, которая в последние недели начала активно набирать сторонников в официальные ряды именно для того, чтобы увеличить свои шансы в решающем голосовании, которое в «Динамо» проводится с участием всех официальных членов поклонников клуба - каждый может выразить свою волю.

За два последних месяца число официальных поклонников «Динамо» выросло с 21 до 31 тысячи человек - прирост, говорящий сам за себя.