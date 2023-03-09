Игроку «Амкала» диагностировали рак крови

Игроку российского клуба «Амкал» Никите Куриленко диагностировали рак крови. Об этом сам спортсмен объявил в социальных сетях.

«Седьмого числа меня госпитализировали. Окончательный диагноз дали сегодня после пункции - острый миелоидный лейкоз. Говоря простым языком, рак крови. Благо, удалось вовремя обнаружить, и в наши дни вся эта история лечится. Особенно в моём возрасте», - написал футболист.

«Амкал» принимал участие в нынешнем розыгрыше Кубка России. По ходу турнира московский коллектив сумел выбить из соревнования «Зоркий» (1:1, 8:7 по пенальти) и «Тверь» (1:0). Команда вылетела на этапе 1/64 финала, уступив петербургской «Звезде» (2:2, 2:4 по пенальти).