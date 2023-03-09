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Игроку «Амкала» диагностировали рак крови

09 Марта 2023 • 22:10 Комментировать

Игроку российского клуба «Амкал» Никите Куриленко диагностировали рак крови. Об этом сам спортсмен объявил в социальных сетях.

«Седьмого числа меня госпитализировали. Окончательный диагноз дали сегодня после пункции - острый миелоидный лейкоз. Говоря простым языком, рак крови. Благо, удалось вовремя обнаружить, и в наши дни вся эта история лечится. Особенно в моём возрасте», - написал футболист.

«Амкал» принимал участие в нынешнем розыгрыше Кубка России. По ходу турнира московский коллектив сумел выбить из соревнования «Зоркий» (1:1, 8:7 по пенальти) и «Тверь» (1:0). Команда вылетела на этапе 1/64 финала, уступив петербургской «Звезде» (2:2, 2:4 по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Амкал медиалига Никита Куриленко
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