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0:6 - софийское дерби завершилось полным разгромом «Локомотива»

04 Марта 2023 • 19:05 Комментировать

Полным разгромом софийского «Локомотива» завершилось дерби, с которого начался двадцать второй тур болгарского чемпионата. «Железнодорожники» получили шесть безответных мячей от софийского ЦСКА. Это самое крупное поражение «Локомотива» за всю историю выступлений в высшей лиге болгарского футбола.

Любопытно, что большая часть мячей были забиты после перерыва - в первом тайме ЦСКА отличился лишь однажды. В итоге «армейцы» поднялись на третье место в турнирной таблице с 45-ю очками, позади «Лудогорца». «Локомотив» на данный момент собрал двадцать восемь очков, чего достаточно для девятого места в турнирной таблице болгарского чемпионата. 

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