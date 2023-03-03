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«Црвена Звезда» победила «Партизан» в дерби Белграда

03 Марта 2023 • 23:23 Комментировать

Сегодня в Белграде состоялось знаменитое сербское дерби между «Црвеной Звездой» и «Партизаном». Однако много голов принципиальный матч зрителям не принес – был забит лишь один единственный гол в начале встречи, который и определил победителя. Его автором на 5-й минуте стал аргентинец Алекс Виго.

Что касается ситуации в сербском чемпионате, то «Црвена Звезда» мчится к очередному чемпионству – у клуба 66 набранных очков, а отрыв от идущего на втором месте «Партизана» достиг 16 баллов.

Из еврокубков оба сербских топ-клуба вылетели. «Црвена Звезда» покинула Лигу Европы осенью, а «Партизан» уступил «Шерифу» в Лиге конференций в конце февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Партизан Црвена Звезда
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