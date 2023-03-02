Савин рассказал об игроках «Красавы»

Президент футбольного клуба «Красава» Евгений Савин рассказал о нынешнем составе команды, выступающей во Втором дивизионе Кипра.

«Я горжусь тем, что в моей команде сегодня играют россияне, украинцы, латыши и другие ребята вместе», - сказал Савин в видео, опубликованном на YouTube-канале «КраСава».

Футбольный клуб «Красава» провёл сезон 2021/22 во второй группе ФНЛ-2, где по итогам соревнований занял шестое место.

Третьего июня прошлого года стало известно о том, что «жёлто-чёрные» переедут на Кипр.

Евгений Савин и сам в прошлом выступал на профессиональном уровне – играл за такие команды, как «Амкар», «Крылья Советов» и «Томь».