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Накануне белградского дерби «Црвена Звезда» оторвалась от «Партизана» на 14 очков

28 Февраля 2023 • 06:38 Комментировать

Неудачно проводит сезон белградский «Партизан» - команда покинула Лигу Европы, уступив по сумме двух матчей тираспольскому «Шерифу». Нехорошо складываются и дела во внутреннем чемпионате - на носу самый важный матч сезона, против «Црвены Звезды», и отставание «Партизана» перед ним в турнирной таблице сербского чемпионата достигло четырнадцати очков.

Накануне «Црвена Звезда» забила два безответных мяча «Явору», забив там уже 61-й и 62-й гол в сезоне (почти результативность «Баварии», между прочим), и теперь в наилучшем настроении может готовиться к игре с «Партизаном», которая состоится 3 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Партизан Црвена Звезда чемпионат Сербии
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