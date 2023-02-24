​Орлов оценил назначение Кержакова на Кипре

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об Александре Кержакове.

Напомним, что недавно Александр Кержаков стал главным тренером «Кармиотиссы» на Кипре. Молодой специалист достаточно долго находился без работы – по завершению прошлого сезона он покинул тренерский мостик в «Пари НН».

«Александр Кержаков находится в хорошей тренерской форме. Может, даже хорошо, что он начнёт с Кипра. Язык подучит и начнёт тренировать за рубежом», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

На текущий момент «Кармиотисса» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. В 24 прошедших турах команда отпраздновала 7 побед при 6 ничьих и 11 поражениях.