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​Орлов оценил назначение Кержакова на Кипре

24 Февраля 2023 • 14:53 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об Александре Кержакове.

Напомним, что недавно Александр Кержаков стал главным тренером «Кармиотиссы» на Кипре. Молодой специалист достаточно долго находился без работы – по завершению прошлого сезона он покинул тренерский мостик в «Пари НН».

«Александр Кержаков находится в хорошей тренерской форме. Может, даже хорошо, что он начнёт с Кипра. Язык подучит и начнёт тренировать за рубежом», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

На текущий момент «Кармиотисса» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. В 24 прошедших турах команда отпраздновала 7 побед при 6 ничьих и 11 поражениях.

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов Александр Кержаков Кармиотисса
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