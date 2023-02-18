Александр Кокорин продолжает забивать в чемпионате Кипра. В субботу 31-летний российский нападающий расписался в воротах «Неа Саламина», реализовав одиннадцатиметровый удар. Любопытно, что Кокорин отпраздновал гол в стиле Лионеля Месси.

Теперь на счету Александр Кокорина 9 голов в 19 матчах чемпионата Кипра. Россиянин занимает второе место в рейтинге бомбардиров турнира.

Права на Александра Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине». «Арис» арендовал российского форварда на сезон 2022/2023 в конце лета прошлого года. В соглашении между клубами не прописана опция выкупа.