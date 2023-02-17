Крицер считает, что Гайдамак приобрёл «Бейтар» ради цели стать мэром Иерусалима

Агент из Израиля Григорий Крицер заявил, что уроженец Москвы Аркадий Гайдамак был связан с «Бейтаром» из-за политики.

Специалист сказал, что Гайдамак имел цель стать мэром Иерусалима, в связи с чем считал, что связь с «Бейтаром» могла помочь ему достичь необходимого положения в обществе.

А далее, по словам агента, всё крутилось вокруг судебного процесса Гайдамака во Франции, из-за чего в Израиле ему нужно было добиться определённого политического статуса.

«Но затем он получил мизер голосов на выборах и, видимо, сильно разочаровался в местной публике», - приводит слова Крицера «Чемпионат».