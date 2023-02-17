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«Црвена Звезда» организовала необычную акцию для фанатов, желающих попасть на дерби с «Партизаном»

17 Февраля 2023 • 05:15 Комментировать

Необычную акцию для своих поклонников задумала «Црвена Звезда», которой второго марта предстоит сразиться в белградском дерби с «Партизаном». Так как желающих попасть на такой матч всегда больше, чем билетов, то «Црвена Звезда» задумала необычную акцию. Тот, кто посетит предыдущий домашний матч клуба в чемпионате (речь об игре с «Чукарички» 18 февраля), получит право посетить и дерби с «Партизаном», причем - бесплатно!

После 21 тура чемпионата Сербии «Црвена Звезда» идет без поражений, лишь трижды сыграв вничью - у нее 57 очков. «Партизан» идет вторым, на данный момент у него 46 очков.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Партизан Црвена Звезда чемпионат Сербии
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