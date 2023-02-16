Забавный эпизод, подтвердивший, что с дисциплиной в африканском футболе есть большие проблемы (хотя, пожалуй, не столь большие, как в Южной Америке), произошел в чемпионате Танзании.

В матче между «Мтибва Сугар» и «Додома Жижи» арбитр решил по какой-то причине показать желтую карточку наставнику «Додомы», но тот оказался с чувством юмора - он выхватил у арбитра карточку и сам показал ему ее. Но, известное дело, у арбитра есть еще и другие карточки, в том числе и красного цвета, так что в итоге дерзкому тренеру пришлось с поля удалиться, а его команда проиграла со счетом 1:2.

Эпизод можно посмотреть на десятой минуте видео.