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В Федерации футбола Израиля подтвердили интерес к Морозову

14 Февраля 2023 • 21:37 Комментировать

В Федерации футбола Израиля подтвердили, что национальной сборной страны интересен защитник иерусалимского «Бейтара» Григорий Морозов. Напомним, что у бывшего игрока столичного «Динамо» есть второй паспорт – израильский.

«Морозов – это один из многих игроков, за которыми следит наш профессиональный штаб в преддверии квалификации на чемпионат Европы 2024 года, она стартует в марте. Но мы всё ещё не знаем, сможет ли он играть за национальную команду или нет», - цитирует пресс-службу федерации портал Sport24.

Напомним, что Григорию Морозову 28 лет, восемь лет карьеры он провёл в московском «Динамо», после в 2020 году перебрался в «Уфу», а затем – в словенский «Целе». Зимой 2023 года игрок оказался в «Бейтаре» из Иерусалима.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Израиля Бейтар Иерусалим Григорий Морозов
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