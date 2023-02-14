Бывший динамовец Морозов может выступать за сборную Израиля

Бывший футболист московского «Динамо» и уроженец Ижевска Григорий Морозов может стать игроком национальной сборной Израиля. Однако как сообщает «Спорт-Экспресс», с 28-летним фланговым защитником из главной команды этой ближневосточной страны пока не связывались. Но главному тренеру команды Алону Хазану, судя по информации СМИ, интересна кандидатура футболиста.

А дело в том, что Морозов, помимо российского паспорта, имеет второй паспорт – израильский. А ещё текущей зимой футболист перебрался из словенского «Целе» в один из сильнейших израильских клубов – иерусалимский «Бейтар».

Сам Морозов возможность выступления за сборную Израиля пока не комментировал.