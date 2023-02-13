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​«Йокогама Маринос» впервые в своей истории выиграл Суперкубок Японии видео

13 Февраля 2023 • 01:40 Комментировать

В Японии состоялся матч за Суперкубок страны - он проводится с 1977 года, и впервые в истории турнира победителем стал «Йокогама Маринос», в финале команда переиграла «Ванфоре Кофу» со счетом 2:1. Финальная игра состоялась в Токио, на том же стадионе, на котором раньше разыгрывался Межконтинентальный Кубок.

«Йокогама» открыла счет на 30-й минуте благодаря прекрасному голу Хосе Элбера (посмотрите видео, не пожалеете), но перед перерывом Питер Утака восстановил равновесие на табло. И все же за полчаса до окончания игры Такума Нисимура забил еще один гол для «Йокогамы», и команда впервые в своей истории выиграла Суперкубок Японии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Йокогама Маринос Суперкубок Японии
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