«Арис» победил «Омонию», Кокорин оформил ассист

«Арис» из Лимасола, за который выступает российский форвард Александр Кокорин, добыл очередную победу в чемпионате Кипра. Сегодня команда на выезде встречалась с не самым слабым соперником – «Омонией», «Арису» удалось одержать победу – 2:1. Кокорин отдал ассист при первом голе гостей.

«Арис» после финального свистка ещё сильнее укрепился на четвёртом месте в чемпионате Кипра, набрав 46 очков. А «Омония» занимает шестую позицию, оставшись с 35 баллами.

Голевая передача Кокорина стала четвёртой для него в текущем сезоне, голов на стадионах Кипра россиянин забил в два раза больше.