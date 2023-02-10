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«Омония» - «Арис»: Кокорин отдал голевую передачу

10 Февраля 2023 • 21:50 Комментировать

Российский форвард «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин отметился голевой передачей в гостевом матче своего клуба против «Омонии» в рамках чемпионата Кипра. На 21-й минуте встречи он адресовал точный пас на своего одноклубника Лео Бенгтссона, тому лишь оставалось открыть счёт в матче – 1:0.

В данный момент позади первый тайм встречи, «Арис» уверенно ведёт – 2:0. Отметим, что голевая передача стала для Кокорина четвёртой в чемпионате Кипра в текущем сезоне, также россиянин забил восемь голов.

В случае победы «Арис» наберёт 46 очков и останется на четвёртом месте, «Омония» будет на шестой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Омония Александр Кокорин
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