Кокорин выйдет в старте «Ариса» на матч против «Омонии»

Александр Кокорин – в стартовом составе «Ариса» в матче против одного из сильнейших клубов Кипра – «Омонии». Игра начнётся в 21:00 по московскому времени.

Напомним, что «Арис» из Лимасола, за который выступает Кокорин, идёт на четвёртом месте в кипрском чемпионате с 43 очками, а «Омония», недавний участник Лиги Европы УЕФА, движется на шестой строчке с 35 баллами.

В текущем сезоне у Александра Кокорина уже восемь забитых за «Арис» голов и три голевые передачи, он входит в число лучших бомбардиров чемпионата Кипра и располагается в лиге на втором месте, которое делит с несколькими игроками.