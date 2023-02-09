«Кармиотисса» отыгралась с 1:3 в первый рабочий день Кержакова

Стоило только Александру Кержакову возглавить кипрский клуб «Кармиотисса», как он тут же одержал героическую победу в чемпионате Кипра. Игра состоялась сегодня вечером, новый клуб Кержакова гостил у «Аполлона» и победил – 4:3. Притом, к 66-й минуте встречи гости проигрывали со счётом 3:1.

Напомним, что Кержаков официально возглавил «Кармиотиссу» 8 февраля, до этого молодой российский тренер не тренировал больше полугода. Соглашение Кержакова с кипрским клубом будет действовать ближайшие полтора года.

На данный момент «Кармиотисса» идёт в чемпионате Кипра на 10-й строчке, у клуба – 26 набранных очков.