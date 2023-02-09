Белоус уверен, что у Кержакова не будет проблем с адаптацией на Кипре

Экс-президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус уверен, что у Александра Кержакова не будет проблем с адаптацией в чемпионате Кипра. Вчера российский специалист официально возглавил «Кармиотиссу».

«У Саши есть опыт жизни за рубежом, пусть и в качестве игрока. Он владеет английским языком, знаком с западным менталитетом. Думаю, у него не будет проблем с адаптацией в местном футболе», - цитирует Белоуса Betonmobile.

Он добавил, что многое будет зависеть от того, какие люди будут окружать его на Кипре в его дальнейшей тренерской карьере, а именно – его тренерский штаб.

Напомним, что на протяжении карьеры Кержаков выступал за два зарубежных клуба – это испанская «Севилья» и швейцарский «Цюрих».