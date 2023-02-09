Трагедия в Южной Африке - 19-летний Ошвин Андрис, футболист «Стелленбоша», погиб после того, как его до смерти избил некий очень агрессивный соотечественник. Это случилось в минувшую субботу в Клапмутсе, где его команда обыграла «Чиппа Юнайтед» со счетом 2:1.

После игры у Ошвина возник спор со случайным прохожим, который обернулся трагедией - тот набросился и избил парня так, что он скончался в машине скорой помощи, на руках своей матери. Ошвин мечтал сыграть за «Барселону» и надеялся получить приглашение на место своего кумира Серхио Бускетса, но нелепая гибель унесла с собой все его мечты...