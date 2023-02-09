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Трагедия в ЮАР - надежду местного футбола избили до смерти видео

09 Февраля 2023 • 06:20 Комментировать

Трагедия в Южной Африке - 19-летний Ошвин Андрис, футболист «Стелленбоша», погиб после того, как его до смерти избил некий очень агрессивный соотечественник. Это случилось в минувшую субботу в Клапмутсе, где его команда обыграла «Чиппа Юнайтед» со счетом 2:1.

После игры у Ошвина возник спор со случайным прохожим, который обернулся трагедией - тот набросился и избил парня так, что он скончался в машине скорой помощи, на руках своей матери. Ошвин мечтал сыграть за «Барселону» и надеялся получить приглашение на место своего кумира Серхио Бускетса, но нелепая гибель унесла с собой все его мечты... 

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат ЮАР Ошвин Андрис
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