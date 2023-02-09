Михаил Кержаков прокомментировал назначение брата в кипрский клуб

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рад тому, что его брат Александр продолжит тренерскую карьеру на Кипре.

«Я за Сашу очень рад, у него наконец‑то появилась работа. Он её полностью заслужил, так как хорошо провёл прошлый сезон и вчера мы с ним общались, и позавчера. Поздравил его с назначением, пожелал ему удачи, он очень счастлив по этому поводу. В любом случае это международный опыт», - цитирует голкипера «Матч-ТВ».

Кержаков добавил, что пока связывает своё будущее с «Зенитом», но не исключает, что может в будущем перебраться на Кипр.

«Кармиотисса» - новый клуб Александра Кержакова, участник чемпионата Кипра. В турнирной таблице занимает 10-е место.