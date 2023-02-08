Нигматуллин - об Александре Кержакове: «На Кипре не совсем серьёзная лига, но интересно»

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин прокомментировал новое место работы Александра Кержакова – клуб «Кармиотисса», играющий в чемпионате Кипра.

«Тренировать ему гораздо лучше, чем просто сидеть без дела. Профессия тренера — очень скользкая дорожка и в ней очень важно постоянно быть в работе, в тренде, регулярно подтверждать свою квалификацию. А Кержаков в такой профессии – совсем недолго и зарекомендовать себя как проверенный специалист он пока что не успел», - цитирует экс-голкипера «Чемпионат».

Нигматуллин добавил, что чемпионат Кипра – это не совсем серьёзная лига, но то, чем обернётся для Кержакова новый вызов – крайне интересно.

Последним местом работы Кержакова в прошлом сезоне был «Нижний Новгород», который теперь называется «Пари НН».