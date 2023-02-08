Сенников расстроен отъезду Александра Кержакова на Кипр

Бывший российский защитник Дмитрий Сенников высказался по поводу назначения Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского аутсайдера «Кармиотиссы».

«Полагаю, это правильно, что Кержаков продолжит работу на Кипре, если у него в России не было предложений, он не должен оставаться без работы на долгое время. Однако была надежда, что после «Нижнего Новгорода» он останется в России, но, к сожалению, ещё один наш специалист вслед за Станиславом Черчесовым перебрался за границу», - цитирует Сенникова «Чемпионат».

Кержаков был без работы более полугода, последним местом его работы был клуб «Нижний Новгород», который при нём благополучно остался в РПЛ.