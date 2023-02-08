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Сенников расстроен отъезду Александра Кержакова на Кипр

08 Февраля 2023 • 21:10 Комментировать

Бывший российский защитник Дмитрий Сенников высказался по поводу назначения Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского аутсайдера «Кармиотиссы».

«Полагаю, это правильно, что Кержаков продолжит работу на Кипре, если у него в России не было предложений, он не должен оставаться без работы на долгое время. Однако была надежда, что после «Нижнего Новгорода» он останется в России, но, к сожалению, ещё один наш специалист вслед за Станиславом Черчесовым перебрался за границу», - цитирует Сенникова «Чемпионат».

Кержаков был без работы более полугода, последним местом его работы был клуб «Нижний Новгород», который при нём благополучно остался в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Дмитрий Сенников
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