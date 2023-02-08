​Известен срок контракта Кержакова с «Кармиотиссой»

Александр Кержаков стал главным тренером в клубе «Кармиотисса». О назначении молодого российского специалиста кипрский клуб объявил в среду.

Представитель руководства «Кармиотиссы» Антонис Антониус дал комментарий по поводу назначения Александра Кержакова.

«Мы очень рады и гордимся тем, что Александр станет нашим тренером. Контракт с ним подписан на полтора года», - высказался Антониус, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В турнирной таблице чемпионата Кипра «Кармиотисса» располагается на 10-й позиции. В двадцати двух прошедших турах команда смогла раздобыть двадцать три зачётных балла.