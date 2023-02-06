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Кокорин забил очередной гол в чемпионате Кипра

06 Февраля 2023 • 21:35 Комментировать

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин реализовал пенальти и забил восьмой гол в чемпионате Кипра. Напомним, сегодня вечером его клуб из Лимасола играет против «Доксы» в рамках внутреннего чемпионата страны.

Теперь у Кокорина – восемь забитых голов, он забрался на вторую строчку среди лучших бомбардиров чемпионата Кипра, её делят с россиянином сразу несколько игроков. Возглавляет бомбардирскую гонку бразильский нападающий «Пафоса» Жайро – 16 мячей. Помимо восьми голов, у россиянина в активе ещё три ассиста.

Поединок «Ариса» и «Доксы» продолжается, к 70-й минуте «Арис» впереди – 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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