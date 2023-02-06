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Кокорин – в старте «Ариса» на матч против «Доксы»

06 Февраля 2023 • 18:51 Комментировать

Сегодня вечером на Кипре состоится очередной матч внутреннего чемпионата страны, в котором сразятся «Арис» и «Докса». Нападающий «Ариса» Александр Кокорин – в стартовом составе, начнётся встреча в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что Кокорин находится в «Арисе» из Лимасола в рамках арендного соглашения с итальянской «Фиорентиной», именно «фиалкам» до сих пор принадлежат права на скандально известного российского форварда.

В текущем сезоне у Кокорина набралось уже семь голов и три ассиста в 16 сыгранных встречах в рамках чемпионата Кипра, его клуб движется в турнирной таблице на четвёртом месте с 40 набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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