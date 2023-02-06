​Российский блогер расторг контракт с клубом из Болгарии

Российский блогер Михаил Прокопьев, которого многие знают под псевдонимом Прокоп, хорошо показал себя в составе «Амкала». Прокопьев получил шанс попробовать себя на профессиональном уровне – в конце октября он подписал контракт с «Ботевом» из Болгарии. Впрочем, сотрудничество сторон получилось недолгим. В понедельник клуб объявил о расторжении трудового договора с Прокопьевым.

Как сообщает пресс-служба «Ботева», контракт с Михаилом Прокопьевым был расторгнут по личным причинам футболиста. Клуб пожелал россиянину успехов в дальнейшей спортивной карьере.