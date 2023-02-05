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«Црвена Звезда» сыграла с «Войводиной» в особых футболках в память о Синише Михайловиче

05 Февраля 2023 • 04:40 Комментировать

В кнце прошлого года тяжелую потерю понес сербский футбол - не стало Синиши Михайловича, одного из представителей славной «Црвены Звезды», в 1991-м году, в год начала распада Югославии, выигравшей Кубок чемпионов.

В той команде не было национализма, погубившего страну южных славян - к успехам белградского клуба в равной степени прикладывались и сербы, и хорваты, и македонцы, и бошняки. Поэтому то поколение еще долго будут чтить в странах уже бывшей Югославии.

В очередном туре сербского чемпионата «Црвене Звезде» волей жребия пришлось сыграть с «Войводиной», и игроки белградского клуба вышли на поле в особых футболках в честь Синиши Михайловича - его небольшой портрет был стилизован под эмблему клуба.

Причина - «Войводина» также является важным клубом в карьере Синиши, в нем он начинал свои выступления и громко заявил о себе, в 1989 году сделав клуб чемпионом Югославии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Синиша Михайлович Войводина чемпионат Сербии
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