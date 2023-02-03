Французский форвард мексиканского клуба «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк, похоже, не собирается покидать эту тёплую латиноамериканскую страну и продлил контракт со своим клубом. О сделке пишет пресс-служба мексиканской команды.

Несмотря на возраст в 37 лет, клуб продлил с форвардом контракт аж до 2025 года. Напомним, Жиньяк является игроком «Тигрес» с 2015 года и за это время ему удалось сыграть 317 матчей за клуб, в которых он отличился 181 раз и отдал 45 ассистов.

Кстати, в минувшее трансферное окно «Тигрес» покинул соотечественник Жиньяка Флорьян Товен – вингер перешёл в итальянский «Удинезе».