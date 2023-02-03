Товарищеский матч «Левски» в ОАЭ неожиданно завершился побоищем на 54-й минуте

Болгарский «Левски» решил подготовиться к возобновлению сезона в Объединенных Арабских Эмиратах, сыграв там, как водится, и пару-тройку товарищеских игр. Однако одна из них, против местного «Джохора», неожиданно была завершена досрочно, на 54-й минуте, при минимальном преимуществе хозяев поля.

Причиной стала стычка в центре поля - один из игроков «Джохора» прямым хуком заехал в лицо игроку «Левски», нокаутировав того, после чего игра стремительно вышла из-под контроля судьи. К счастью, болельщиков на матче не было, так что поддержать бардак было некому, но доигрывать в таких условиях уже смысла не было.