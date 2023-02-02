Эктор Купер нашёл новое место работы - он возглавил сборную Сирии

Бывший тренер «Валенсии» и «Интера» Эктор Купер, наделавший немало шуму на рубеже веков, продолжает слоняться по сомнительным местам - после увольнения из должности наставника сборной Конго 67-летний специалист решил стать тренером сборной Сирии. Подробности контракта не сообщаются.

В прошлом в карьере Купера были также такие сборные, как Египет и Узбекистан. Сборная Сирии занимает 90е место в глобальном рейтинге ФИФА, команда никогда не участвовала в финальной части чемпионатов мира, но могла добиться этого в 1986 году, когда лишь поражение от Ирака лишило ее шансов на громкий успех.