Недавнего чемпиона Румынии нынче лишили статуса профессионального клуба

«Астра» из румынского города Джурджиу, еще в 2016 году становившаяся чемпионом своей страны, лишена статуса профессионального клуба после того, как в первых семи матчах чемпионата страны не забила ни одного мяча, пропустив целых 66.

После этого клубу запретили продолжать выступления, а теперь подоспело и решение румынской федерации футбола - изгнать «Астру» из третьего по силе дивизиона румынского футбола.

Печальный конец для клуба, который, помимо успеха на родине, успел неплохо показать себя в Лиге Европы - там «Астра» вышла в плей-офф турнира в сезоне 2016/2017, уступив «Генку».