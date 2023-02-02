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​Самолёт с «Гётеборгом» совершил аварийную посадку из-за риска взрыва мячей

02 Февраля 2023 • 16:13 Комментировать

Весьма необычный случай произошёл со шведским «Гётеборгом» по дороге на предсезонный сбор в Испанию. Самолёт был вынужден совершить аварийную посадку для того, чтобы спустить 30 надутых футбольных мячей. Об этом на своих страницах рассказывает шведский таблоид Aftonbladet.

Спустя 30-40 минут после вылета «Гётеборга» футболисты и другие представители клуба услышали следующее объявление капитана воздушного суда.

- У меня странное объявление. Нам стало известно, что у нас на борту около 30 надутых мячей. Из-за риска взрыва мы должны развернуться и совершить посадку в Копенгагене. После приземления нужно будет спустить мячи. По нашим оценкам, это займёт около получаса.

Отмечается, что на борту самолёта находились и журналисты.

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Евро-Футбол.Ру,
Гётеборг
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