Петржела – о Кокорине: «Ума у него мало, но он точно не неудачник»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о российском форварде кипрского «Ариса» Александре Кокорине.

«Талантливый дурак, даже не знаю, что ещё можно сказать. Ума у него мало, но он точно не неудачник. Ведь сам виноват, что карьеру свою закопал, притом своими же поступками. У него дар божий, которым он не воспользовался», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, Кокорин – всё ещё принадлежит итальянской «Фиорентине», а в текущем сезоне за «Арис» он забил семь голов и отдал два ассиста. Его контракт с «фиалками» рассчитан до конца 2024 года.