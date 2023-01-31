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Бывший защитник «Динамо» Морозов перебрался в чемпионат Израиля официально

31 Января 2023 • 20:39 Комментировать

Бывший фланговый защитник московского «Динамо» Григорий Морозов стал игроком израильского клуба «Бейтар», что базируется в городе Иерусалим. О сделке информирует пресс-служба новой команды Морозова.

Предыдущим клубом бывшего динамовца был словенский «Целе», куда 28-летний защитник перебрался в феврале прошлого года.

В текущем сезоне во всех внутренних словенских соревнованиях Морозов сыграл в 15 встречах и трижды оформлял голевые передачи.

Напомним, в чемпионате Израиля играет ещё один россиянин – Магомед-Шапи Сулейманов, он выступает за «Хапоэль» из города Беэр-Шева.

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Евро-Футбол.Ру,
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