Бывший фланговый защитник московского «Динамо» Григорий Морозов стал игроком израильского клуба «Бейтар», что базируется в городе Иерусалим. О сделке информирует пресс-служба новой команды Морозова.

Предыдущим клубом бывшего динамовца был словенский «Целе», куда 28-летний защитник перебрался в феврале прошлого года.

В текущем сезоне во всех внутренних словенских соревнованиях Морозов сыграл в 15 встречах и трижды оформлял голевые передачи.

Напомним, в чемпионате Израиля играет ещё один россиянин – Магомед-Шапи Сулейманов, он выступает за «Хапоэль» из города Беэр-Шева.