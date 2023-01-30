«Арис» Кокорина снова победил, россиянин провёл полный матч

«Арис» из Лимасола, в котором играет российский форвард Александр Кокорин, снова победил в чемпионате Кипра. На этот раз команда обыграла в гостях «Эносис», вырвав победу в добавленное время – 1:0.

Правда, Кокорин не стал автором забитых «Арисом» голов в этот раз, однако провёл на поле весь матч, что очень важно.

«Арис» продолжает двигаться в турнирной таблице чемпионата Кипра на четвёртом месте, у команды – 40 набранных очков.

У Александра Кокорина в текущем сезоне за «Арис» уже семь забитых голов и три ассиста в 16 матчах во всех турнирах. В прошлом матче за свой клуб он сделал дубль в ворота «Аполлона».