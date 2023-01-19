Сборная Ирака выиграла кубок наций Персидского залива

Национальная сборная Ирака одержала победу в финальном поединке Кубка наций Персидского залива со сборной Омана и стала обладателем трофея.

Счёт на 24-й минуте встречи открыл иракский футболист Ибрахим Баеш. Уже когда казалось, что титул команде не упустить, на 10-й компенсированной ко второму тайму минуте оманский полузащитник Салах аль-Яхьяей сравнял счёт с пенальти и перевёл встречу в дополнительное время.

Затем ситуация стала в некотором роде зеркальной – на 116-й минуте с пенальти команду Ирака вывел вперёд Амжед Аттван, но всего спустя три минуты Омар аль-Малки вновь сравнял счёт, на этот раз без помощи одиннадцатиметрового.

Точку в матче на второй добавленной ко второму дополнительному тайму минуте поставил Мунаф Юнус Хашим аль-Текрити.

Итоговый результат – 3:2 и триумф сборной Ирака.

Напомним, что перед самим поединком у стадиона произошла трагедия – погибли как минимум четыре болельщика, пришедших на финал. Не менее 80 человек были ранены.