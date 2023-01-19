Во время матча между сборными Ирака и Омана погибли четыре человека

Во время финального поединка Кубка наций Персидского залива между национальными сборными Ирака и Омана погибли как минимум четыре болельщика. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Al Jazeera.

Также, согласно информации, как минимум 80 человек получили ранения.

Причиной трагедии стала давка, образовавшаяся возле стадиона «Басра Спортс Сити» перед началом противостояния.

В данный момент матч между Ираком и Оманом продолжается. Впереди хозяева поля (1:0), подходит к концу седьмая десятиминутка встречи.

Гол в ворота команды гостей забил полузащитник команды хозяев Ибрахим Баеш.